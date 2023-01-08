Google Pixel 7 Pro назвали самым ремонтопригодным смартфоном

Популярный видеоблогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) назвал самым простым в ремонте смартфоном года Google Pixel 7 Pro. Утверждается, что для замены его дисплея не нужно откручивать винты. Весь процесс займет одну минуту времени. Самыми сложными неремонтопригодными смартфонами были названы складные флагманы Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Pixel 7 Pro оснащается предустановленной ОС Android 13, фирменной восьмиядерной платформой Tensor G2, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, чипом Titan M2, защитой от пыли и воды (степень IP68), селфи-камерой разрешением 10,8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.