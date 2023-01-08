Google Pixel 7 Pro назвали самым ремонтопригодным смартфоном

Популярный видеоблогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) назвал самым простым в ремонте смартфоном года Google Pixel 7 Pro. Утверждается, что для замены его дисплея не нужно откручивать винты. Весь процесс займет одну минуту времени. Самыми сложными неремонтопригодными смартфонами были названы складные флагманы Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Pixel 7 Pro оснащается предустановленной ОС Android 13, фирменной восьмиядерной платформой Tensor G2, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, чипом Titan M2, защитой от пыли и воды (степень IP68), селфи-камерой разрешением 10,8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.
70-долларовый клон iPhone 14 появился в продаже …
Сетевые источники сообщили о старте продаж бюджетного смартфона LeTV Y1 Pro+, который выделяется дизайном…
Инсайдер раскрыл параметры смартфона Xiaomi 13…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 13, о…
Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали уже 340 тысяч предзаказов…
Китайские источники сообщают, что смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали на площадке JD.com уже боле…
Представлены первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO…
В сети появились первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO X90. Благодаря рекламному тизеру известн…
Стабильная One UI 5 доступна для Samsung Galaxy XCover 6 Pro…
Компания Samsung начала выпуск первого стабильного обновления UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Gal…
Oppo представила свой первый складной смартфон…
Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что буквально все крупные производители уже представили …
Redmi Note 12 Pro представлен официально…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12 Pro, которая оценена в 235, 250, 2…
Вот почему ASUS ROG Phone 6 Pro такой хрупкий …
Популярный видеоблогер JerryRigEverything объяснил, почему игровой смартфон ASUS ROG Phone 6 Pro получилс…
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor