Google Pixel 7 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей а Pixel 7 Pro сохранит 6,7-дюймовый дисплей

Появился новый отчет о грядущих смартфонах Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro. По словам Росса Янга, генерального директора Display Supply Chain Consultants (DSCC), Google Pixel 7 будет использовать 6,3-дюймовый дисплей (у Pixel 6 был 6,4 дюйма), а Pixel 7 Pro будет использовать панель того же размера, что и 6,7 - дюймовый Pixel 6 Pro.

Поставки панелей, как сообщается, начнутся в мае, на месяц раньше поставок Pixel 6. Также упоминается что Pixel 7 Pro будет иметь LTPO дисплей и частоту обновления 120 Гц, как и текущее поколение. Основываясь на ранних рендерах Pixel 7 и 7 Pro, устройства будут очень похожи на устройства Pixel 6 текущего поколения.
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