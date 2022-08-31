Google Pixel 7 будет поддерживать Bluetooth LE Audio

Изменение кода в Android Open Source Project (AOSP) может свидетельствовать о том, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro в этом году и Pixel 7a в 2023 году могут получить поддержку Bluetooth LE Audio. Это изменение сделает прослушивание звука с беспроводных периферийных устройств более эффективным. По умолчанию в Android 13 есть возможность для телефона поддерживать звук «более высокого качества» или «более высокой пропускной способности». Эта функция может появиться для Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a, согласно обсуждению, обнаруженному 9to5Google, которое состоялось между двумя сотрудниками Google. Если предположить, что все модели Pixel 7 получат поддержку Bluetooth LE Audio, преимущества будут включать более высокую эффективность беспроводных наушников нового поколения.

Телефоны, поддерживающие новый стандарт, смогут одновременно отправлять звук на оба наушника, а не передавать звук с одного наушника на другой. Еще одним улучшением является введение аудиокодека LC3, который сжимает звук более эффективно, чем предыдущие стандарты, и, как следствие, использует меньше данных. Новый кодек также может соответствующим образом адаптироваться к множеству соединений. Чтобы это работало, ваш телефон и беспроводные наушники должны поддерживать Bluetooth LE Audio, иначе вы не сможете воспользоваться этими преимуществами. Но наушников с поддержкой технологии вскоре будет очень много, так что стоит подождать, пока технология доберется до смартфонов.
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