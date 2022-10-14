Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro появились в продаже

Компания Google выпустила в продажу смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые были представлены на прошлой неделе. Новинки оценены от 600 и от 900 долларов соответственно.

Напомним, что Pixel 7 оснащается предустановленной операционной системой Android 13, фирменной платформой Tensor G2, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, процессором Titan M2, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, аккумулятором на 4355 мАч, селфи-камерой на 10,8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.