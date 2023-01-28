Google Pixel 7 максимально подешевел в России

Сетевые источники сообщают, что флагманский смартфон Google Pixel 7 подешевел до минимума в России. На старте продаж осенью 2022 года за него просили минимум 50000 рублей, но сейчас, по данным Яндекс Маркета, его можно найти и за 43630 рублей. Заметим, что аппарат продается у нас не официально, а в рамках параллельного импорта.

Напомним, что Pixel 7 оснащается предустановленной операционной системой Android 13, фирменной платформой Tensor G2, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, процессором Titan M2, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, аккумулятором на 4355 мАч, селфи-камерой на 10,8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.