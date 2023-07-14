Google Pixel 7a оценили в 69 тысяч рублей

Напомним, что новинка характеризуется фирменной однокристальной системой Tensor G2 и сопроцессором Titan M2, как во флагманах Pixel 7, 6,13-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), модемом 5G, интерфейсом USB Type-C, поддержкой Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, поддержкой eSIM, батареей ёмкостью 4385 мАч, поддержкой 18-Вт проводной и 7,5-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (степень IP67).