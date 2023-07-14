Google Pixel 7a оценили в 69 тысяч рублей

Смартфон Google Pixel 7a был представлен в мае, а сейчас появился в российской продаже в рамках параллельного импорта. Например, в DNS новинка доступна в голубой и серой расцветках по цене в 68799 рублей за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. В США аппарат оценен в 500 долларов (около 45 тысяч рублей по актуальному курсу).

Напомним, что новинка характеризуется фирменной однокристальной системой Tensor G2 и сопроцессором Titan M2, как во флагманах Pixel 7, 6,13-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), модемом 5G, интерфейсом USB Type-C, поддержкой Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, поддержкой eSIM, батареей ёмкостью 4385 мАч, поддержкой 18-Вт проводной и 7,5-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (степень IP67).