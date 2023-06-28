Google Pixel 7a перегревается и плохо работает на солнце

Некоторое время назад компания Google значительно улучшила аппаратную часть Pixel 7a, предоставив гаджету некоторые характеристики флагманских устройств — вроде плавного OLED-экран с частотой обновления 90 Гц и процессора Tensor G2. К сожалению, всё это может оказаться напрасным, если смартфон начнёт автоматическую регулировку характеристик дисплея из-за высоких температур, особенно при использовании смартфона под прямыми солнечными лучами. Один пользователь сообщил, что в такой ситуации частота обновления дисплея снижается до 60 Гц, что может указывать на то, что Google экономит на использовании эффективных чипов в своих устройствах.

На форуме Reddit другой пользователь заявил, что частота обновления его смартфона Pixel 7a мгновенно поднимается до 90 Гц, когда устройство используется в тени дерева. Ещё одна интересная деталь — владелец Pixel 7a отметил, что смартфон не нагревается и на ощупь остается прохладным, что может указывать на то, что проблему вызывает другой компонент системы или просто гаджет неправильно обрабатывает терморегулирующие датчики на материнской плате. Например, другие пользователи пришли к выводу, что это, скорее всего, проблема программного обеспечения — если смартфон не нагревается при использовании под прямыми солнечными лучами, возможно, что процессор Tensor G2 снижает свою частоту или частоту обновления дисплея без необходимости. Возможно, это починят в ближайшее время патчами прошивки.