Google Pixel 7a перегревается и плохо работает на солнце

На форуме Reddit другой пользователь заявил, что частота обновления его смартфона Pixel 7a мгновенно поднимается до 90 Гц, когда устройство используется в тени дерева. Ещё одна интересная деталь — владелец Pixel 7a отметил, что смартфон не нагревается и на ощупь остается прохладным, что может указывать на то, что проблему вызывает другой компонент системы или просто гаджет неправильно обрабатывает терморегулирующие датчики на материнской плате. Например, другие пользователи пришли к выводу, что это, скорее всего, проблема программного обеспечения — если смартфон не нагревается при использовании под прямыми солнечными лучами, возможно, что процессор Tensor G2 снижает свою частоту или частоту обновления дисплея без необходимости. Возможно, это починят в ближайшее время патчами прошивки.