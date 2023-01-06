Google Pixel 7a показали на фото

В сети появились первые фотографии смартфона Google Pixel 7a, официальный релиз которого может состояться уже в начале этого года. Судя по снимкам, аппарат окажется ровно таким же, как на рендерах авторитетного информатора OnLeaks. Да, он будет похож на старшую модель Pixel 7, но с более толстыми рамками.

Что до технических характеристик, то предыдущие слухи прочили смартфону наличие керамического корпуса, поддержки беспроводной зарядки, основной камеры с главным модулем на 50-Мп датчике Samsung GN1 (как в Pixel 6 и Pixel 6 Pro) и модулем с телеобъективом на основе сенсора Sony IMX7XX.

Защитное стекло для Samsung Galaxy S23 показали на фото …
Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился фотографиями защитных стекол для флагм…
Топовая версия Redmi K40S подешевела до $295…
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на смартфон Redmi K40S, который вышел в марте этого года. Ес…
Смартфон Honor Play6C оценен в 155 долларов…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play6C, которая оценена в Китае в 155 и 185…
Google Pixel 7a вас разочарует…
Некоторое время назад в сети появились слухи о том, что компания Google планирует в ближайшем будущем вып…
Xiaomi 13 в желтой расцветке показали на фото …
Компания Xiaomi продолжает публиковать фотографии «специальных» расцветок флагманского смартфона, которые…
Samsung Galaxy A14 5G показали на рендерах…
Один из производителей аксессуаров опубликовал изображения смартфона Samsung Galaxy A14 5G, который еще н…
Xiaomi Civi 2 и iPhone 14 Pro сравнили на фото…
В сети появилось сравнительное фото смартфонов iPhone 14 Pro и Xiaomi Civi 2, которые имеют схожие вырезы…
Vivo X80 Pro получил Android 13…
Хотя компания Vivo только недавно официально представила смартфон Vivo X90 и целую серию устройств по это…
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor