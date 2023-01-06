Google Pixel 7a показали на фото

В сети появились первые фотографии смартфона Google Pixel 7a, официальный релиз которого может состояться уже в начале этого года. Судя по снимкам, аппарат окажется ровно таким же, как на рендерах авторитетного информатора OnLeaks. Да, он будет похож на старшую модель Pixel 7, но с более толстыми рамками.

Что до технических характеристик, то предыдущие слухи прочили смартфону наличие керамического корпуса, поддержки беспроводной зарядки, основной камеры с главным модулем на 50-Мп датчике Samsung GN1 (как в Pixel 6 и Pixel 6 Pro) и модулем с телеобъективом на основе сенсора Sony IMX7XX.