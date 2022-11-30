Google Pixel 7a показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 7a, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат будет сильно похож на старшие модели Pixel 7. Если верить источнику, его габариты составят 152,4:72,9:9,0 мм, в то время как у Pixel 7 они равны 155,6:73,2:8,7 мм.

Ранее сообщалось, что смартфон получит керамический корпус, поддержку беспроводной зарядки, тыльную камеру с главным модулем на 50-Мп сенсоре Samsung GN1 (как в Pixel 6 и Pixel 6 Pro) и модулем с телеобъективом на основе сенсора Sony IMX7XX.

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