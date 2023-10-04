Google Pixel 8 Pro оценен в 1000 долларов

Компания Google пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Pixel 8 Pro, которая оценена в 1000 долларов за базовую версию на 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили фирменной однокристальной системой Tensor G3 с чипом безопасности Titan M2, 12 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 2400 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 23-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли (степень IP68) и гарантией обновлений ОС в течение семи лет.

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