Google Pixel 8 Pro протестирован в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro, официальный релиз которого состоится уже завтра, 4 октября. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой 9-ядерной платформы Google Tensor G3 с максимальной частотой 2,91 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1760 и 4442 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Это на 20% больше, чем предыдущее поколение с процессором Tensor G2.

Также Google Pixel 8 Pro должны оснастить 6,7-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, до 512 ГБ флеш-памяти и тройной основной камерой с 50 Мп, 64 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив). Ориентировочная цена смартфона составляет 900 долларов.
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