Google Pixel 8 не поддерживает трассировку лучей…

Что до самого Google Pixel 8, то он также оснащается 6,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновлением 120 Гц и яркостью 2000 кд/кв.м, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (широкоугольная оптика и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 4575 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 18-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Его цена составляет 1000 долларов.