Google Pixel 8 не поддерживает трассировку лучей

Компания Google подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны Pixel 8 и 8 Pro не поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей. Причина в отсутствии соответствующей поддержки у фирменной однокристальной системы Tensor G3. Для сравнения, данную трассировку поддерживают такие платформы, как Samsung Exynos 2200, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, MediaTek Dimensity 9200 и Apple A17 Pro.

Что до самого Google Pixel 8, то он также оснащается 6,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновлением 120 Гц и яркостью 2000 кд/кв.м, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (широкоугольная оптика и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 4575 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 18-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Его цена составляет 1000 долларов.
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