Google Pixel 8 оценен в 100 тысяч рублей

Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам флагманских смартфонов Google Pixel 8, которые были представлены осенью прошлого года. Итак, базовая модель оценена в 100 и 115 тысяч рублей за версии с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, а Google Pixel 8 Pro – в 135 и 158 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что оцененный в США от 700 долларов Pixel 8 оснащается фирменным процессором Tensor третьего поколения, 6,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновлением 120 Гц и яркостью 2000 кд/кв.м, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (широкоугольная оптика и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 4575 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 18-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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