Google Pixel 8 уже разобрали на детали

Компания Google буквально вчера вечером официально представила смартфоны серии Pixel 8, а уже сегодня появились видео, на которых эти смартфы разбирают на части, дабы оценить пригодность к ремонту. В видео, опубликованном на YouTube, автор канала PBKreviews демонстрирует полноценный обзор всей аппаратной части смартфона, спрятанной за 6,2-дюймовым OLED-экраном. Данное видео начинается с аккуратного демонтажа дисплея, на котором находится датчик отпечатков пальцев, прикреплённый с внутренней стороны. Для того, чтобы извлечь аккумулятор ёмкостью 4575 мАч, автор канала PBKreviews ослабляет действие клеящего вещества под батареей изопропиловым спиртом и удаляет его с помощью специального инструмента.

Затем энтузиаст снимает 10,5-мегапиксельную камеру для селфи и снимает 50-мегапиксельный основной датчик, а также 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. В видео также показана заглушка для антенны 5G mmWave (за установку этой антенны в США компания Verizon берёт дополнительные сто долларов). На материнской плате устройства расположены различного рода датчики, система на кристалле, а также оперативная память. Там же находится порт USB Type-C, припаянный к плате, что может существенно усложнить его замену. В целом можно сказать, что разобрать смартфон достаточно тяжело, так как много компонентов крепится на клей, а снять его иногда проблематично. Но это беда большинства современных флагманов в тонком корпусе.
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