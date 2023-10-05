Google Pixel 8 уже разобрали на детали

Затем энтузиаст снимает 10,5-мегапиксельную камеру для селфи и снимает 50-мегапиксельный основной датчик, а также 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. В видео также показана заглушка для антенны 5G mmWave (за установку этой антенны в США компания Verizon берёт дополнительные сто долларов). На материнской плате устройства расположены различного рода датчики, система на кристалле, а также оперативная память. Там же находится порт USB Type-C, припаянный к плате, что может существенно усложнить его замену. В целом можно сказать, что разобрать смартфон достаточно тяжело, так как много компонентов крепится на клей, а снять его иногда проблематично. Но это беда большинства современных флагманов в тонком корпусе.