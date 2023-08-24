Google Pixel 8a не блещет производительностью

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Google Pixel 8a, выход которого ожидается в следующем году. Как и флагманские модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro, грядущая новинка основана на фирменной однокристальной системе Tensor G3, но с пониженными частотами. Платформа состоит из одного ядра Cortex-X3, четырех Cortex-A715, четырех ядер Cortex-A510 и графического адаптера Mali-G715 MP10.

Смартфон набирает 1218 и 3175 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Для сравнения, пока еще актуальный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 показывает результат в 1500 и 5000 баллов, а прошлогодний Snapdragon 8 Plus Gen 1 – 1300 и 4200 баллов.
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