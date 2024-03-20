Google Pixel 8a получит 120-Гц экран

Профильное издание Android Authority поделилось подробностями о смартфоне среднего уровня Google Pixel 8a, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,2-дюймового экрана с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. В предыдущем поколении, напомним, используется 90-Гц дисплей.

Также сообщается об основной камере с главным модулем на базе 64-Мп сенсора Sony IMX787, как в Pixel 7a, фирменной однокристальной системе Tensor третьего поколения и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти. Ранее ресурс Winfuture сообщал, что Google Pixel 8a будет стоить в Европе 570 и 630 евро в зависимости от версии. Релиз смартфона ожидается в мае этого года.