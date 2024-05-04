Google Pixel 8a получит яркий экран и толстый корпус

Сетевые источники поделились новыми подробности о смартфоне Google Pixel 8a, официальный релиз которого состоится 14 мая. Итак, аппарат оснастят фирменной платформой Google Tensor G3, отдельным чипом безопасности Titan M2, 6,1-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью до 2000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, подэкранным дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC, алюминиевой рамкой корпуса, массой 188 грамм и толщиной 8,9 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, а также гарантированными обновлениями в течение семи лет. Смартфон будет стоить 500 и 560 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.