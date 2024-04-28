Google Pixel 8a получит семь лет обновлений

Профильное издание Android Headlines поделилось новыми подробностями о смартфоне Google Pixel 8a, официальная презентация которого состоится уже в следующем месяце. Итак, сообщается о множестве функций искусственного интеллекта Google AI, семи годах обновлений, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP67 и фирменной однокристальной системе Tensor G3 третьего поколения.

Ранее стало известно, что смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, сдвоенную основную камеру, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и четыре варианта расцветки корпуса.
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