Google Pixel 9 Pro XL оценили на ремонтопригодность

Специалисты компании iFixit разобрали новый флагманский смартфон Pixel 9 Pro XL, который стоит 1100 долларов за базовую версию. По шкале ремонтопригодности новинка получила 5 баллов из 10 возможных. Из плюсов – возможность разобрать устройство как со стороны экрана, так и с тыльной панели. Минусов больше. Во-первых, тяжело извлекать аккумулятор из-за большого количества клея. Во-вторых, хрупкий дисплей, который попросту сломается, если попытаться его снять. В-третьих, наклейки спрятаны под болтами.

Напомним, что смартфон оснащается 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2992:1344 пикселей, частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Tensor G4, 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Samsung GNK), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX858) и 50 Мп (телеобъектив на Sony IMX858), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 4940 мАч, поддержкой 31-Вт проводной и 27-Вт беспроводной зарядок соответственно, а также предустановленной ОС Android 14.