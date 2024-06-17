Google Pixel 9 Pro XL протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro XL, релиз которого ожидается осенью вместе с Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие 8-ядерной однокристальной системы (вероятно, фирменная Tensor G4) с главным ядром, работающим на частоте 3,1 ГГц, тремя ядрами с частотой 2,6 ГГц и четырьмя с частотой 1,95 ГГц. Также сообщается о 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 14. В одноядерном тесте смартфон набрал 1378 баллов, а в многоядерном испытании – 3732 балла. Остальные характеристики Google Pixel 9 Pro XL пока не сообщаются.