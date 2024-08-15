Google Pixel 9 Pro XL выдержал проверку на прочность

Два дня назад компания Google официально представила серию смартфонов Pixel 9 после нескольких месяцев утечек, и в рамках презентации стало ясно, что производитель не сильно старался скрывать характеристики своих гаджетов, потому что на деле все параметры новинок были слиты подчистую. Но это всё в прошлом — теперь смартфон Pixel 9 Pro XL прошёл стандартный тест на прочность от автора YouTube-канала JerryRigEverything, продемонстрировав вполне приличные результаты. Стоит отметить, что смартфон Pixel 9 Pro XL получил новый дизайн с плоскими гранями и массивным 3,5-мм выступом для камеры, экран смартфона защищён защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, так что царапины на нём появляются на уровне 6 по шкале твёрдости Мооса, а на 7 уровне возникают уже достаточно глубокие борозды, которые весьма заметны даже под прямым углом.

Корпус устройства, как и ожидалось, металлический, с пластиковыми вставками для антенн. Боковые края выступа камеры выполнены из металла, а над самими камерами, конечно же, стекло. Экран выдерживает воздействие огня зажигалки в течение 30 секунд без каких-либо повреждений, что довольно редко встречается даже среди современных флагманских устройств. И, что очень важно для многих пользователей, смартфон Pixel 9 Pro XL выдерживает изгиб с обеих сторон без каких-либо проблем. Так что устройство достаточно прочное, чтобы назвать его хорошим выбором для потенциального покупателя, который переживает из-за прочности конструкции флагмана.
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