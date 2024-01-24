Google Pixel 9 Pro показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильный ресурс Mysmartprice опубликовали качественные изображения флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro, официальный релиз которого ожидается осенью этого года. По данным источника, аппарат получит плоский 6,5-дюймовый дисплей с закругленными краями, врезанную фронтальную камеру, очень узкие рамки со всех четырех сторон экрана, плоскую рамку корпуса, тройную основную камеру с перископным модулем и корпус с размерами 162,7:76,6:8,5 мм или 12 мм с учетом выступающей камеры.

Напомним, что модель предыдущего поколения Google Pixel 8 Pro оснащается фирменной однокристальной системой Tensor G3 с чипом безопасности Titan M2, 12 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), батареей на 5050 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 23-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).

Samsung Galaxy XCover 7 получит слабый процессор …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования защищенного смартфона Samsung Gala…
Представлен смартфон Samsung Galaxy Jump 3…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Jump 3, которая выйдет как минимум на до…
iPhone 15 принёс компании Apple миллиарды долларов…
iPhone 15 существенно повлиял на доходы компании Apple в четвёртом квартале 2023 года, и теперь технологи…
Samsung не планирует увеличивать ОЗУ в Galaxy S24…
До официального релиза серии смартфонов Galaxy S24 осталось всего несколько недель, а обычно в таких ситу…
Смартфоны Xiaomi 14 появились в продаже …
Компания Xiaomi дала старт продажам флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые оценены в К…
ASUS показала результаты тестов ROG Phone 8 Pro…
Рынок игровых смартфонов вскоре пополнится новым флагманским устройством ROG Phone 8 Pro от компании ASUS…
Apple откажется от технологии Touch ID…
С выходом iPhone X в 2017 году компания Apple отошла от технологии аутентификации при помощи сканера отпе…
Realme 12 Pro+ показали на живых фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился живыми фотографиями смартфона Realme 12 Pro+, кото…
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor