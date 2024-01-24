Google Pixel 9 Pro показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильный ресурс Mysmartprice опубликовали качественные изображения флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro, официальный релиз которого ожидается осенью этого года. По данным источника, аппарат получит плоский 6,5-дюймовый дисплей с закругленными краями, врезанную фронтальную камеру, очень узкие рамки со всех четырех сторон экрана, плоскую рамку корпуса, тройную основную камеру с перископным модулем и корпус с размерами 162,7:76,6:8,5 мм или 12 мм с учетом выступающей камеры.

Напомним, что модель предыдущего поколения Google Pixel 8 Pro оснащается фирменной однокристальной системой Tensor G3 с чипом безопасности Titan M2, 12 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), батареей на 5050 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 23-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).