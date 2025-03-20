Google Pixel 9 получил доступ к СМС через спутник

Сегодня американский оператор сотовой связи Verizon объявил о запуске новой услуги спутниковой связи для текстовых сообщений в неэкстренных ситуациях. Теперь пользователи смартфонов Google Pixel 9 и Samsung Galaxy S25, подключённых к сети оператора, смогут отправлять сообщения через спутники даже за пределами зоны действия традиционных сотовых сетей. Этот шаг расширяет ранее представленную Verizon функцию спутниковой связи для экстренных случаев, которая также была доступна только для указанных моделей смартфонов. Суть в том, что ранее отправлять можно было только условный сигнал о бедствии — другие виды сообщений просто не поддерживались. Но теперь спектр доступных возможностей заметно расширили и это огромный шаг вперёд на самом деле.

Оператор утверждает, что его клиенты станут первыми в США, кто сможет отправлять сообщения любому другому пользователю напрямую через спутник, если сотовая сеть недоступна. Запуск сервиса начнётся уже сегодня, а полное развёртывание завершится в течение двух недель. Verizon отмечает, что для работы спутниковой связи на устройства Pixel 9 и Galaxy S25 потребуется обновление программного обеспечения, поэтому пользователям этих смартфонов стоит ожидать соответствующего апдейта в ближайшие дни. При этом владельцы других смартфонов получить доступ к новой функции пока что не могут — возможно, это изменится в ближайшем будущем, потому что особых аппаратных требований у сервиса на данный момент нет.
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