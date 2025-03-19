Google Pixel 9a оценен в 500 долларов

Компания Google пополнила ассортимент смартфонов моделью Pixel 9a, которая основана на однокристальной системе Tensor G4, как во флагмане Pixel 9. Новинку также оснастили 6,3-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 1080:2424 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и 120 Гц, а также пиковой яркостью 1800 нит, 8 ГБ оперативной памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (сенсор оптического формата 1/2 дюйма) и 13 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 23-Вт и 7,5-Вт беспроводной зарядок, модулями беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC, разъемом USB-C 3.2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и корпусом с алюминиевой рамкой. Смартфон появится в продаже в апреле по цене в 500 и 600 долларов за версии с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

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