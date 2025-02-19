Google Pixel 9a показали на рендерах

Профильный ресурс Winfuture опубликовал новые изображения и подробности о параметрах смартфона Google Pixel 9a, который будет представлен уже в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят 6,3-дюймовым экраном OLED с разрешением 2424:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2700 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, фирменной однокристальной системой Tensor четвертого поколения, чипом безопасности Titan M2, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), АКЮ ёмкостью 5100 мАч, стеклянным корпусом с металлической рамкой, а также черной, белой, розовой и фиолетовой расцветками. Цена смартфона составит 500 и 600 евро соответственно.