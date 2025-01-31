Google Pixel 9a показали во всех расцветках

В сети появились новые изображения смартфона Google Pixel 9a, релиз которого ожидается 19 марта. На этот раз аппарат был продемонстрирован во всех расцветках: чёрной, бежевой, розовой и зелёной. Также отметим вертикально ориентированный овальный блок основной камеры из двух модулей и плоскую металлическую боковую раму.

Ранее сообщалось, что Pixel 9a оснастят батареей ёмкостью 5100 мАч, 6,285-дюймовым дисплеем Actua Display с пиковой яркостью 2700 нит, фирменным процессором Tensor четвертого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и тыльной камерой с модулями на 48 Мп (Quad Dual Pixel Camera) и 13 Мп (сверхширик).