Google Pixel 9a показали во всех расцветках

В сети появились новые изображения смартфона Google Pixel 9a, релиз которого ожидается 19 марта. На этот раз аппарат был продемонстрирован во всех расцветках: чёрной, бежевой, розовой и зелёной. Также отметим вертикально ориентированный овальный блок основной камеры из двух модулей и плоскую металлическую боковую раму.

Ранее сообщалось, что Pixel 9a оснастят батареей ёмкостью 5100 мАч, 6,285-дюймовым дисплеем Actua Display с пиковой яркостью 2700 нит, фирменным процессором Tensor четвертого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и тыльной камерой с модулями на 48 Мп (Quad Dual Pixel Camera) и 13 Мп (сверхширик).

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