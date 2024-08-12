Google Pixel Buds Pro 2 получат улучшенное шумоподавление

Компания Google, если верить иностранным журналистам, достаточно активно готовится к своему крупному мероприятию, которое состоится уже завтра. На данном мероприятии, вероятно, компания представит ряд новых устройств, о которых на просторах интернета достаточно много информации на самом деле — если вы следите за публикациями на тематических ресурсах, то в целом все детали новинок уже знаете. Например, основное внимание на презентации привлечён новая линейка смартфонов Pixel 9, детали которой активно обсуждаются на просторах интернета буквально с начала лете. Но новые смартфоны будут не единственным значимым анонсом, так как ожидается ещё и запуск новых беспроводных наушников Pixel Buds Pro 2, данные о которых тоже просочились в сеть.

Специалисты уверены, что компания Google усердно работает над тем, чтобы укрепить свои позиции на рынке беспроводных наушников, внося значительные улучшения в Pixel Buds Pro 2, чтобы конкурировать с другими брендами вроде Samsung и Apple. Теперь же появились данные о том, что наушники Pixel Buds Pro 2 получат совершенно новый аудиочип Tensor A1, который обеспечит в два раза более эффективное активное шумоподавление по сравнению с оригинальной версией Pixel Buds Pro. Это очень интересное решение, потому что добиться более высокого качества звучания в данном формате наушников достаточно проблематично, а вот прокачать активное шумоподавление — вполне реальная задача, над которой можно работать.