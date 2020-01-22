Google Pixel Buds второго поколения прошли сертификацию Bluetooth

В октябре прошлого года Google представила свои новые беспроводные наушники Pixel Buds.

Новые Pixel Buds были только что обнаружены в новом списке сертификации Bluetooth. К списку прилагается два номера моделей: G1007 и G1008. Это может указывать на наличие двух отдельных моделей, но, скорее всего, номера моделей отделяют наушники от чехла для зарядки. Новинка не будет поддерживать кодек Qualcomm aptX, поскольку внутри нет аппаратного обеспечения Qualcomm - оно сделано Bestechnic.

Google Pixel Buds 2020 будут доступны в в четырех цветах: черный, белый, оранжевый и мятный в мае этого года.