Google Pixel Fold будет стоить 1700 евро

Профильное издание Winfuture поделилось подробностями о смартфонах Google Pixel 7a и Pixel Fold, которые еще не были представлены официально. По данным источника, презентация новинок состоится в мае на мероприятии Google I/O. Складной смартфон появится в продаже в июне по ориентировочной цене в 1700 евро за единственную версию с 256 ГБ флеш-памяти. Что до Pixel 7a, то его также выпустят в июне в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти за 500 евро. Аппарат будет доступен в синей, белой и чёрной расцветках. Последняя, как показали недавние утечки, сможет похвастаться геометрическим узором на задней панели.