Google Pixel нацелен на корпоративный сектор

Поисковой гигант Google только что запустил веб-сайт «Pixel for Business», на котором сообщается, что смартфоны линейки Pixel созданы для бизнеса и отлично подходят для корпоративного сектора благодаря высокому уровню защиты данных. Дело в том, что свежие смартфоны компании получили специально созданный чип Titan M, который впервые был замечен в Pixel 3 еще в 2018 году. Для тех, кто не знает, чип защищает загрузчик устройства, который предотвращает вмешательство в ОС для защиты данных внутри устройства и даже привязан к биометрической системе безопасности. Благодаря этой защите пользователь не лишится ценной информации даже в том случае, если потеряет смартфон — третьи лица не смогут получить доступ к памяти смартфона.

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