Google Pixel получат последнее обновление в декабре

Google выпустила ежемесячное обновление для телефонов Pixel несколько дней назад, но Pixel и Pixel XL не было в списке. Поисковой гигант подтвердил, что Pixel и Pixel XL получат окончательное обновление в следующем месяце.

Решение больше не поддерживать оригинальные телефоны Pixel неудивительно, учитывая, что оба устройства дебютировали на рынке более трех лет назад. Однако, тот факт, что Google неожиданно предоставил Android 10 для Pixel и Pixel XL, усложнит решение пользователей, стоит ли им переходить на более новые телефоны.