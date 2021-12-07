Google Pixel получили множество важных апдейтов

До сих пор эта функция была доступна только на Pixel 6. Между тем, смартфоны Pixel 3 и новее теперь можно настраивать функцию длительности удержания клавиши блокировки дисплея, чтобы активировать Google Assistant. Эта функция позволяет избежать активации Ассистента по ошибке, когда вы просто пытаетесь, скажем, выключить телефон. Еще одна ключевая функция для владельцев Pixel 3 (и выше) — слайдер Bass Slider, который позволяет удвоить диапазон низких частот, доступный для наушников Pixel Buds серии A, теперь от -1 до +4. Также добавлена функция «Сейчас исполняется», которая позволяет определять песню и быстро добавлять ее в избранное. Наконец, Google добавил новые языки, включая японский, французский и немецкий, которые можно транскрибировать в приложении для записи. Все эти функции теперь развертываются на устройствах Pixel.