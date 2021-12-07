Google Pixel получили множество важных апдейтов

Google выпустила ряд обновлений, которые помогут владельцам как старых, так и новейших устройств Pixel 6. Во-первых, Pixel 6 Pro получает возможность UWB (сверхширокополосная передача информации), что позволяет быстро обмениваться фотографиями и другими файлами с помощью функции Nearby Share. Как мы упоминали ранее, пользователи Pixel 6 и 6 Pro также получат функцию цифрового ключа автомобиля, которая позволяет разблокировать и запускать некоторые модели BMW. Другие функции понравятся более широкой группе пользователей. Например, функция Quick Tap to Snap позволяет пользователям Pixel 4a 5G и более поздних версий смартфонов Google получать доступ к Snapchat прямо со своих экранов блокировки, для начала дважды коснувшись задней панели телефона.

До сих пор эта функция была доступна только на Pixel 6. Между тем, смартфоны Pixel 3 и новее теперь можно настраивать функцию длительности удержания клавиши блокировки дисплея, чтобы активировать Google Assistant. Эта функция позволяет избежать активации Ассистента по ошибке, когда вы просто пытаетесь, скажем, выключить телефон. Еще одна ключевая функция для владельцев Pixel 3 (и выше) — слайдер Bass Slider, который позволяет удвоить диапазон низких частот, доступный для наушников Pixel Buds серии A, теперь от -1 до +4. Также добавлена ​​функция «Сейчас исполняется», которая позволяет определять песню и быстро добавлять ее в избранное. Наконец, Google добавил новые языки, включая японский, французский и немецкий, которые можно транскрибировать в приложении для записи. Все эти функции теперь развертываются на устройствах Pixel.