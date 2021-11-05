Google Play Store добавит сторонние платежные системы

Несколько недель назад правительство Южной Кореи приняло поправку к Закону о телекоммуникационном бизнесе страны, которая теперь запрещает Google и Apple навязывать разработчикам свои собственные платежные решения. Теперь, чтобы соответствовать новому закону, Google объявила, что позволит разработчикам добавить альтернативную систему биллинга в приложениях в Южной Корее. Наряду с сотнями систем, выбранных разработчиком, также будет доступна биллинговая система Google Play Store. Это новое изменение будет применяться как для пользователей мобильных устройств, так и для пользователей планшетов в Южной Корее. Пользователи смогут выбрать, какую платежную или биллинговую систему использовать для выставления счетов в приложении во время процесса оформления заказа.

Google также предупреждает пользователей, что альтернативные биллинговые системы могут не обеспечивать такую ​​же защиту или функции, которые предлагает собственная биллинговая система компании. В настоящее время платежная система технологического гиганта предлагает несколько вариантов оплаты, включая подарочные карты и игровые баллы, а также обычный набор опций. Компания заявила, что поделится деталями реализации для разработчиков в ближайшие недели и месяцы. Хотя Google не предоставила точных сроков, можно с уверенностью предположить, что альтернативная система биллинга внутри приложений будет запущена в следующем году в Корее. Информации о всём остальном мире пока что нет.