Google Play Store добавит сторонние платежные системы

Несколько недель назад правительство Южной Кореи приняло поправку к Закону о телекоммуникационном бизнесе страны, которая теперь запрещает Google и Apple навязывать разработчикам свои собственные платежные решения. Теперь, чтобы соответствовать новому закону, Google объявила, что позволит разработчикам добавить альтернативную систему биллинга в приложениях в Южной Корее. Наряду с сотнями систем, выбранных разработчиком, также будет доступна биллинговая система Google Play Store. Это новое изменение будет применяться как для пользователей мобильных устройств, так и для пользователей планшетов в Южной Корее. Пользователи смогут выбрать, какую платежную или биллинговую систему использовать для выставления счетов в приложении во время процесса оформления заказа.

Google также предупреждает пользователей, что альтернативные биллинговые системы могут не обеспечивать такую ​​же защиту или функции, которые предлагает собственная биллинговая система компании. В настоящее время платежная система технологического гиганта предлагает несколько вариантов оплаты, включая подарочные карты и игровые баллы, а также обычный набор опций. Компания заявила, что поделится деталями реализации для разработчиков в ближайшие недели и месяцы. Хотя Google не предоставила точных сроков, можно с уверенностью предположить, что альтернативная система биллинга внутри приложений будет запущена в следующем году в Корее. Информации о всём остальном мире пока что нет.
Комментарии и отзывы Google Play Store
Honor X20 Max получит 7,2-дюймовый дисплей…
Honor X20 Max получит 7,2-дюймовый дисплейСетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Honor X20 Max, который еще не был представлен офиц…
Смартфон Honor X20 5G оценен в 300 долларов…
Смартфон Honor X20 5G оценен в 300 долларовКомпания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X20 5G, которая позаимствовала дизайн задне…
Бюджетный смартфон Lenovo K13 вышел в России…
Бюджетный смартфон Lenovo K13 вышел в РоссииКомпания Lenovo дала старт российским продажам бюджетного смартфона Lenovo K13, одной из особенностей кот…
Samsung Galaxy M22 получил 90-Гц AMOLED-дисплей…
Samsung Galaxy M22 получил 90-Гц AMOLED-дисплейКомпания Samsung Electronics пополнила ассортимент смартфонов моделью Samsung Galaxy M22, одной из особен…
Новый складной смартфон Huawei показали на фото…
Новый складной смартфон Huawei показали на фотоКитайское ведомство TENAA раскрыло дизайн и характеристики нового складного смартфона Huawei, который пок…
Бестселлер Redmi Note 10 исчезает с продажи…
Бестселлер Redmi Note 10 исчезает с продажиКомпания Xiaomi объявила о том, что смартфон Redmi Note 10 полностью распродан на индонезийском рынке. Ис…
Смартфон Motorola Moto E20 получит 2 ГБ ОЗУ…
Смартфон Motorola Moto E20 получит 2 ГБ ОЗУИзвестный своей осведомленностью инсайдер Эван Бласс поделился изображениями и подробностями о характерис…
Смартфон Blackview BL5000 продают со скидкой…
Смартфон Blackview BL5000 продают со скидкойКомпания Blackview снизила цену на защищенный смартфон BL5000, который стоил на старте продаж 500 долларо…
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor