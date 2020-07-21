Google Play раскрыл характеристики Samsung Galaxy M31s

В базе данных Google Play обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M31s, официальная презентация которого состоится 30 июля. Итак, аппарат получит производительную платформу Samsung Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 10, Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64-Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 25-Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 270 долларов.