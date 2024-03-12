Google Разрабатывает свой аналог Samsung DeX

Если верить информации западных журналистов, компания Google с серией смартфонов Pixel 8 собирается реализовать новую функцию, позволяющую пользователям подключать свои устройства к внешним мониторам или телевизорам, а затем использовать их в режиме рабочего стола, аналогично Samsung DeX. Правда, пока что у новой функции есть определённые ограничения, которые не позволяют работать с новой функцией настолько плавно, насколько хотелось бы. Например, журналисты отмечают, что в Android 14 QPR3 Beta 2 есть возможность включить режим рабочего стола на устройствах Pixel 8 или 8 Pro с помощью DisplayPort Alternate Mode.

Ранее для этого требовался root-доступ, но Google теперь активировала его по умолчанию в последнем бета-тесте. Это означает, что пользователи могут подключить свои устройства Pixel 8 к внешнему дисплею и отображать экран смартфона без дополнительных приложений, взлома прошивки и прочих тонкостей. Но стоит отметить, что на текущий момент эта функция доступна только в серии смартфонов Pixel 8 — на более старых моделях Pixel она не работает, хотя в техническом плане между ними не такая уж большая разница, особенно в аппаратном плане. Вероятно, эта функция будет нативно реализована в Android 15, но пока что это лишь предположение. Но, в любом случае, это отличная новость для тех, кто хочет работать на смартфоне с какими-то простыми функциями вроде обработки фотографий или редактирования документов на большом дисплее. Это будет полезный бонус.