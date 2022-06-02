Google TV теперь доступен на iPhone

После запуска в 2020 году приложение Google TV теперь доступно для загрузки на iOS. Если на вашем телефоне уже установлено предыдущее программное обеспечение компании Google Play Movies и TV, это приложение заменит его. Как и в случае с Android-аналогом, приложение Google TV позволяет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для устройства с ОС Google TV или Android TV, упрощая, среди прочего, ввод названий фильмов и телепередач, которые вы хотите посмотреть. Вы также можете использовать приложение для сбора рекомендаций по контенту из различных потоковых сервисов. Поддерживаются не все платформы — например, отсутствует Netflix — но тот факт, что вы можете создать единый список наблюдения для каждой услуги, за которую вы платите, удобен.

Кроме того, можно создавать списки фильмов, которые вы хотите посмотреть в будущем, вокруг ваших любимых актеров. И по мере того, как вы оцениваете фильмы и шоу, приложение будет уточнять свои предложения. Вы также найдете персонализированные каналы со ссылками на новости, обзоры и многое другое. Наконец, есть специальный раздел для контента, который вы приобрели и взяли напрокат в Google. Довольно интересное приложение для тех, кто смотрит много контента и хочет получать от этого больше удовольствия и комфорта. Вопрос только в том, почему компании понадобилось два года ради запуска приложения на iOS, ведь на Android пользователи наслаждались софтом уже довольно давно.