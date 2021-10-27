Google Tensor на деле оказался не таким уж мощным

Google Tensor, несомненно, является самым обсуждаемым компонентом новой серии смартфонов Pixel 6. Данный процессор позиционируется гигантом как крупное решение для машинного обучения, которое обеспечивает всё необходимое для таких вещей, как улучшенные возможности компьютерной фотографии и живой транскрипции Google. Таким образом, поклонники «пикселей» находят утешение в том, что там, где у Tensor слабая производительность, он компенсирует это мастерством машинного обучения. Для непосвященных, Pixel 6 уступает последним телефонам на Snapdragon 888 и Exynos 2100 и, конечно же, чипам Apple A15 и даже A14 Bionic в плане производительности.

Однако в новом тесте, проведенном ребятами из издания Notebookcheck, было обнаружено, что чип Apple A15 Bionic даже превосходит Google Tensor в самой сильной стороне последнего — машинном обучении. Тест проводился в новом приложении Geekbench ML, которое было разработано специально для измерения производительности машинного обучения. Google Tensor сумел набрать всего 307 баллов в тесте процессора Geekbench ML TensorFlow Lite, что составляет менее трети впечатляющего результата Apple A15, равного 939. Число 307 ни в коем случае не ужасно, но сразу становится, что технология с упором на машинное обучение всё же работает не так хорошо, как хотелось бы. Но на этом тест не заканчивается. A15 набрал 2727 баллов в тесте нейронного ускорителя, в то время как Tensor получил 1720 баллов. То есть в этом направлении Google Тоже проигрывает.