Google Tensor на деле оказался не таким уж мощным

Однако в новом тесте, проведенном ребятами из издания Notebookcheck, было обнаружено, что чип Apple A15 Bionic даже превосходит Google Tensor в самой сильной стороне последнего — машинном обучении. Тест проводился в новом приложении Geekbench ML, которое было разработано специально для измерения производительности машинного обучения. Google Tensor сумел набрать всего 307 баллов в тесте процессора Geekbench ML TensorFlow Lite, что составляет менее трети впечатляющего результата Apple A15, равного 939. Число 307 ни в коем случае не ужасно, но сразу становится, что технология с упором на машинное обучение всё же работает не так хорошо, как хотелось бы. Но на этом тест не заканчивается. A15 набрал 2727 баллов в тесте нейронного ускорителя, в то время как Tensor получил 1720 баллов. То есть в этом направлении Google Тоже проигрывает.