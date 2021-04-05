Google Translate с момента создания было скачано более 1 миллиарда

Приложение Google Translate для Android было выпущено в январе 2010 года. Теперь, спустя 11 лет и 3 месяца после выпуска, приложение Google Translate достигло более 1 миллиарда загрузок в магазине Google Play. Эти установки исходят от пользователей, а не от OEM-производителей, поскольку это приложение не является частью обязательного пакета основных приложений GMS (Google Mobile Services).

Практически все приложения и сервисы Google популярны в массах. Основная причина в том, что их можно использовать бесплатно. Они также лучшие в своем сегменте, помимо того, что они не премиум-класса. На данный момент приложение Google Translated для Android поддерживает 109 языков, транскрипцию, произношение, автономный перевод, перевод с камеры, темный режим и многое другое.
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