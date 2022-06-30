Google будет продавать запасные детали на Pixel через iFixit

Однако, если вы никогда не выполняли ремонт самостоятельно, я бы посоветовал вам доверить это профессионалам. На момент написания статьи Google и iFixit не предлагали запчасти для Pixel 7 и Pixel 7 Pro, поскольку телефоны еще не вышли, но компания заявила, что будет предлагать запчасти для всех телефонов, которые они будут выпускать. В то время как ремонт ваших собственных продуктов раньше был способом, которым шло большинство людей, за последние пару лет все изменилось: производители теперь используют множество способов, которые могут помешать общему процессу ремонта. Несмотря на некоторую критику, такие компании, как Google, Apple и Samsung, наконец, начинают открываться в этом направлении. Хотя, конечно, никто не говорит, что разобрать смартфон будет просто и быстро — скорее всего, вам понадобится немного времени, чтобы справиться с задачей.