Google будет продавать запасные детали на Pixel через iFixit

Несколько месяцев назад Google объявила, что через iFixit будет предоставлять запасные части для Google Pixel, а сегодня компания объявила, что теперь официально продает запчасти для Pixel 2, Pixel 6 и всех промежуточных устройств. Как упоминалось ранее, оригинальные детали для устройств Google Pixel теперь будут доступны для покупки в iFixit. По большей части детали имеют разумную цену, и у вас есть широкий выбор, например, дисплеи, решетки динамиков и многое другое. iFixit будет не только продавать запасные части, но и продавать инструменты. Те, кто ищет приключений, могут просмотреть руководства по ремонту Google Pixel и форумы.

Однако, если вы никогда не выполняли ремонт самостоятельно, я бы посоветовал вам доверить это профессионалам. На момент написания статьи Google и iFixit не предлагали запчасти для Pixel 7 и Pixel 7 Pro, поскольку телефоны еще не вышли, но компания заявила, что будет предлагать запчасти для всех телефонов, которые они будут выпускать. В то время как ремонт ваших собственных продуктов раньше был способом, которым шло большинство людей, за последние пару лет все изменилось: производители теперь используют множество способов, которые могут помешать общему процессу ремонта. Несмотря на некоторую критику, такие компании, как Google, Apple и Samsung, наконец, начинают открываться в этом направлении. Хотя, конечно, никто не говорит, что разобрать смартфон будет просто и быстро — скорее всего, вам понадобится немного времени, чтобы справиться с задачей.
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