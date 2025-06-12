Google готовит для Pixel 10 улучшенную зарядку на магнитах

По последним данным от инсайдеров, компания Google представит серию Pixel 10 уже 20 августа. Внешне смартфоны останутся очень похожими на прошлогодние модели, но технически это будет совершенно иное поколение. Главное изменение — новый чип Tensor G5, который впервые будет производиться не компанией Samsung, а тайваньским гигантом TSMC. Это должно положительно сказаться как на общей производительности, так и на энергоэффективности, ведь процессоры TSMC традиционно показывают более стабильную работу и меньше нагреваются. Ещё одним серьёзным улучшением станет система стабилизации камеры. Согласно слухам, Google реализует стабилизацию нового поколения, которая не будет уступать внешним решениям. Это заметно повысит качество фото и видео, особенно при съёмке в движении.

Кроме того, Pixel 10 перейдёт на новый стандарт беспроводной зарядки Qi 2.2 с использованием магнитов, встроенных в сам корпус. Это напоминает подход Apple с её MagSafe. Google даже зарегистрировала отдельный бренд Pixelsnap, под которым будет выпускать собственные аксессуары. Технические утечки также говорят о наличии нового чипа для беспроводной зарядки — он способен поддерживать мощность до 60 Вт, но Google вполне может ограничить её программно. Так что говорить о рекордной скорости зарядки пока преждевременно. Но, безусловно, компания хочет приложить максимум усилий, чтобы её смартфоны имели достаточное количество нововведений по сравнению с предшественниками.