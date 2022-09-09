Google готовит к релизу Nearby Share для Android

Google анонсировала множество обновлений Android, которые должны сделать телефоны и планшеты более полезными для многих людей. Одним из наиболее заметных изменений является Nearby Share, версия Apple AirDrop от Google, которая должна упростить передачу файлов между вашими собственными устройствами Android. После того, как вы включите функцию самостоятельного обмена, ваши устройства Android будут автоматически принимать файлы друг от друга, даже если экран выключен. Таким образом, вскоре вам может больше не понадобиться отправлять файл по электронной почте с телефона на планшет или Chromebook. Опция самостоятельного обмена должна быть доступна в ближайшие несколько недель.

Пока неясно, когда вы сможете ознакомиться с некоторыми другими недавно анонсированными функциями, включая дополнительные настройки специальных возможностей. Параметры в стиле SharePlay также появятся в Meet. Вы сможете смотреть видео на YouTube и играть в игры одновременно со 100 друзьями и членами семьи. Google сообщает, что эта функция распространяется на телефоны и планшеты Android. Вдобавок к этим изменениям вы можете ожидать обновленные виджеты Drive и Keep, больше коллажей Emoji Kitchen на Gboard и способ добавлять больше смайликов в ваши сообщения одним нажатием. На устройствах Wear OS появится новая плитка Keep — с возможностью продиктовать заметку или контрольный список — в то время как Bitmoji от Snapchat появится на циферблатах впервые.
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