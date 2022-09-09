Google готовит к релизу Nearby Share для Android

Пока неясно, когда вы сможете ознакомиться с некоторыми другими недавно анонсированными функциями, включая дополнительные настройки специальных возможностей. Параметры в стиле SharePlay также появятся в Meet. Вы сможете смотреть видео на YouTube и играть в игры одновременно со 100 друзьями и членами семьи. Google сообщает, что эта функция распространяется на телефоны и планшеты Android. Вдобавок к этим изменениям вы можете ожидать обновленные виджеты Drive и Keep, больше коллажей Emoji Kitchen на Gboard и способ добавлять больше смайликов в ваши сообщения одним нажатием. На устройствах Wear OS появится новая плитка Keep — с возможностью продиктовать заметку или контрольный список — в то время как Bitmoji от Snapchat появится на циферблатах впервые.