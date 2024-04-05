Google готовит к релизу доступный смартфон Pixel 8a

Также смартфон, по информации инсайдеров, получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления в 120 Гц. Ещё потенциальный покупатель данного смартфона получит процессор Tensor G3, а также 64-мегапиксельную основную и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры на тыльной панели. На фронтальной панели будет установлен 13-мегапиксельный датчик для селфи — в этом нет ничего удивительного или невероятного. Также смартфон будет работать на базе операционной системы Android 14 из коробки с батареей на 4500 мАч и поддержкой мощности зарядки в 27 Вт. Характеристики выглядят действительно привлекательно, особенно если учесть, что смартфон будут продавать по цене представителя среднего класса. За эти деньги новинка будет пользоваться очень высоким спросом на рынке.