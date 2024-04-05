Google готовит к релизу доступный смартфон Pixel 8a

Смартфон Pixel 8a от компании Google уже достаточно давно обсуждается в интернете — в сети предостаточно слитых данных, различной информации, рендеров, слитых характеристик и не только. А сегодня один достаточно надёжный инсайдер поделился целым перечнем характеристик новинки и даже предположил, что новинка будет крайне доступной. Например, поставщик секретной информации заявил, что новинка будет продаваться примерно за 500 долларов, что на самом деле отличная цена, поскольку она позволяет устройству находиться примерно на одном уровне с Galaxy A55 и некоторыми другими устройствами, которые пользуются повышенным спросом на рынке.

Также смартфон, по информации инсайдеров, получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления в 120 Гц. Ещё потенциальный покупатель данного смартфона получит процессор Tensor G3, а также 64-мегапиксельную основную и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры на тыльной панели. На фронтальной панели будет установлен 13-мегапиксельный датчик для селфи — в этом нет ничего удивительного или невероятного. Также смартфон будет работать на базе операционной системы Android 14 из коробки с батареей на 4500 мАч и поддержкой мощности зарядки в 27 Вт. Характеристики выглядят действительно привлекательно, особенно если учесть, что смартфон будут продавать по цене представителя среднего класса. За эти деньги новинка будет пользоваться очень высоким спросом на рынке.