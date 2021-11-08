Google готовит складной смартфон с простейшей камерой

Судя по всему, основная камера складного смартфона будет иметь 12,2-мегапиксельный сенсор, который Google использует в своих устройствах между Pixel 3 и Pixel 5. Между тем в новой линейке Pixel 6 используется камера GN1 на 50 мегапикселей. Вполне логично, что основная камера складного смартфона может быть не такой мощной, как в линейке Pixel 6. У этих телефонов есть выступающая планка на задней панели, чтобы дать датчикам камеры достаточно места. Размер — это большая проблема для складного смартфона, чем для смартфона в плоском стиле, учитывая, что в закрытом состоянии он и так вдвое толще. Таким образом, датчики камеры с более тонким профилем могут быть предпочтительнее для Google в этом случае. Samsung также использует меньше камер в своих складных устройствах, чем во флагманских устройствах серии S. Например, Samsung Galaxy Z Fold 3 не имеет таких мощных камер, как линейка Galaxy S21.