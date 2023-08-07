Google интегрирует в часы Pixel Watch 2 новый чип Qualcomm

Согласно информации от надёжного источника, умные часы Google Pixel Watch 2 должны получить значительно увеличенное время работы от аккумулятора благодаря новому, более эффективному процессору и, возможно, поддержку технологии сверхширокополосной передачи данных (UWB). Утечка информации гласит, что предполагаемая следующая модель в линейке Pixel Watch будет использовать более эффективный 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon W5 Plus. Этот новый чип может существенно повысить производительность устройства и, возможно, обеспечить более внушительное время работы от аккумулятора — на уровне нескольких дней. Первая модель Pixel Watch использовала достаточно устаревший процессор на технологическом процессе 10-нм — Exynos 9110. Из-за этого гаджет имел максимум 15 часов автономной работы от аккумулятора, что для умных часов, которые нужно использовать целый день, было настоящей катастрофой.

Компания Apple использует технологию UWB для точного определения местоположения своих устройств AirTags и новых наушников AirPods Pro, также это применяется Samsung для трекеров Galaxy и наушников Buds2 Pro. В линейке смартфонов Google Pixel уже использовались чипы UWB в моделях Pixel 6 и 7 Pro, а также в смартфонах Pixel Fold и Pixel Tablet, но теперь пришло время и для умных часов. Если Pixel Watch 2 получат поддержку технологии UWB, то это позволит не только легко отслеживать часы в рамках сети Find My Device от Google, но также может стать первыми умными часами на Android с поддержкой беспроводной передачи данных данного типа.
Часы Garmin Epix 2 Pro оценены в 900 долларов …
Компания Garmin пополнила ассортимент флагманских смарт-часов моделью Epix 2 Pro, которая выйдет в размер…
Pixel Watch откажутся от процессоров Samsung…
Всё, что компания Google требовала от первых умных часов Pixel Watch — не быть ужасными на момент релиза,…
Часы Redmi Watch 3 Lite появились в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смарт-часов Redmi Watch 3 Lite, которые оценены в 55 доллар…
Часы Honor Watch 4 появились в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам умных часов Honor Watch 4, которые доступны в черной, золоти…
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM…
HUAWEI всегда удавалось производить классные умные часы, и не успели мы прийти в себя после …
Часы-наушники Huawei Watch Buds оценили в 30 тысяч рублей …
Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на умные часы Huawei Watch Buds, рекомендованная ц…
WhatsApp теперь позволяет полноценно общаться с умных часов…
По информации информационного издания 9to5Google, разработчики мессенджера WhatsApp выпустили официальное…
Часы Huawei Watch 4 появились в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам умных часов Watch 4 и Watch 4 Pro, которые первыми на рынке…
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не толькоОбзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только
Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch ProОбзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor