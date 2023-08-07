Google интегрирует в часы Pixel Watch 2 новый чип Qualcomm

Согласно информации от надёжного источника, умные часы Google Pixel Watch 2 должны получить значительно увеличенное время работы от аккумулятора благодаря новому, более эффективному процессору и, возможно, поддержку технологии сверхширокополосной передачи данных (UWB). Утечка информации гласит, что предполагаемая следующая модель в линейке Pixel Watch будет использовать более эффективный 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon W5 Plus. Этот новый чип может существенно повысить производительность устройства и, возможно, обеспечить более внушительное время работы от аккумулятора — на уровне нескольких дней. Первая модель Pixel Watch использовала достаточно устаревший процессор на технологическом процессе 10-нм — Exynos 9110. Из-за этого гаджет имел максимум 15 часов автономной работы от аккумулятора, что для умных часов, которые нужно использовать целый день, было настоящей катастрофой.

Компания Apple использует технологию UWB для точного определения местоположения своих устройств AirTags и новых наушников AirPods Pro, также это применяется Samsung для трекеров Galaxy и наушников Buds2 Pro. В линейке смартфонов Google Pixel уже использовались чипы UWB в моделях Pixel 6 и 7 Pro, а также в смартфонах Pixel Fold и Pixel Tablet, но теперь пришло время и для умных часов. Если Pixel Watch 2 получат поддержку технологии UWB, то это позволит не только легко отслеживать часы в рамках сети Find My Device от Google, но также может стать первыми умными часами на Android с поддержкой беспроводной передачи данных данного типа.