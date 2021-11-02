Google исправляет кучу проблем с Pixel с ноябрьским обновлением

Сегодня Google выпускает ежемесячное обновление Google Android. Обычно они касаются только исправлений безопасности, но не в этот раз, поскольку решена куча проблем, не связанных с безопасностью, на смартфонах Pixel.

Говоря о Pixel 3 и Pixel 3 XL, их время подошло к концу, Google официально прекращает поддержку этих устройств, через три года после их запуска. Новое обновление от ноября 2021 года предназначено только для устройств Pixel 3a запущенных в мае 2019 года и более поздних версий. Что касается того, что исправлено, к сожалению, широко известной проблемы с мерцанием экрана на Pixel 6 и 6 Pro нет, но Google опубликовал заявление, в котором говорится, что эти исправления появятся с декабрьским обновлением.