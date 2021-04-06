Google купила Dysonics

Только что появилась информация о том, что компания Google приобрела стартап Dysonics, который занимался разработкой в области 3D-аудио. К сожалению, на текущий момент информации о стоимости приобретения стартапа нет, как и информации про условия, при которых сотрудники стартапа будут работать на компанию Google. С другой стороны, скорее всего, технологии стартапа будут использоваться при создании новых беспроводных наушников компании, а также при создании различных умных колонок и аудиоустройств. Будем надеяться, что благодаря патентам и интеллектуальной собственностью данного стартапа, компании Google удастся выпусти действительно конкурентные наушники, а не то, что было выпущено производителем некоторое время назад.