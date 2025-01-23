Google купила часть HTC

Сегодня появилась новость о том, что компания Google приобрела часть команды HTC, которая занимается разработкой Vive и других XR-технологий, за внушительные 250 миллионов долларов. Эта сделка также включает в себя предоставление Google неэксклюзивной лицензии на интеллектуальную собственность HTC, связанную с XR. То есть технологию можно продавать и другим компаниям, но Google тоже будет иметь доступ ко всей документации и не только. Как заявляет сама HTC, эта сделка станет толчком для роста пока ещё зарождающейся экосистемы XR —после завершения сделки Google и HTC намерены исследовать возможности для дальнейшего сотрудничества, но пока что никаких громких анонсов по этому вопросу никто не публиковал.

При этом в компании Google официально заявили, что это приобретение укрепит развитие технологии Android XR и поспособствует ускорению внедрения технологии в экосистему умных гарнитур и очков нового поколения. Здесь стоит напомнить, что компания Google анонсировала Android XR в декабре — специализированную операционную систему для VR и XR-устройств, которая позволит разрабатывать унифицированные решения для будущих устройств, которые через лет десять могут заменить персональные компьютеры и ноутбуки. Более того, недавно компания Samsung официально представила свой первый продукт на этой платформе под кодовым названием Project Moohan. К сожалению, даты релиза у нового шлема пока что нет, но новинка выглядит крайне интересно.