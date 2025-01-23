Google купила часть HTC

При этом в компании Google официально заявили, что это приобретение укрепит развитие технологии Android XR и поспособствует ускорению внедрения технологии в экосистему умных гарнитур и очков нового поколения. Здесь стоит напомнить, что компания Google анонсировала Android XR в декабре — специализированную операционную систему для VR и XR-устройств, которая позволит разрабатывать унифицированные решения для будущих устройств, которые через лет десять могут заменить персональные компьютеры и ноутбуки. Более того, недавно компания Samsung официально представила свой первый продукт на этой платформе под кодовым названием Project Moohan. К сожалению, даты релиза у нового шлема пока что нет, но новинка выглядит крайне интересно.