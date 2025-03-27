Google лишится Chrome или Android из-за Apple

Сегодня апелляционный суд округа Колумбия отклонил попытку Apple принять участие в федеральном антимонопольном разбирательстве против Google — это дело угрожает выгодному соглашению Apple о поисковой эксклюзивности. Ещё в феврале судья окружного суда США Амит Мехта уже отказал Apple в ограниченном участии в фазе обсуждения возможных санкций против Google. Теперь же Апелляционный суд подтвердил его решение, сославшись на то, что Apple слишком поздно подала свой запрос — это произошло 23 декабря 2023 года, хотя само дело началось в 2020 году. Поскольку Apple не сможет официально участвовать в судебном разбирательстве, ей остаётся лишь подавать письменные комментарии за пределами слушаний, чтобы выразить свою позицию.

Вопрос особенно важен для компании, так как сделка по установке Google в качестве поисковой системы по умолчанию на iPhone приносила Apple 18 миллиардов долларов в 2021 году и 20 миллиардов долларов в 2022 году. При этом, когда судья рассматривал ходатайство Apple в январе, Google не высказывала однозначной позиции о том, должна ли Apple участвовать в процессе. Ранее Министерство юстиции выиграло антимонопольное дело против Google, доказав, что компания удерживает монополию на рынке поиска и рекламы. Теперь суд решает, какие санкции будут наложены на Google. Среди предложений Министерства юстиции — продажа браузера Chrome и изменения в бизнесе Android. Любой из этих шагов довольно сильно ударит по компании Google.
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