Google на конференции рассказал про Pixel 7 и 7 Pro, Pixel Watch и Pixel Tablet

На конференции разработчиков Google официально представила Pixel 6a и Pixel Buds Pro, также компания анонсировала множество новых продуктов, которые появятся в будущем. Начнем с Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые будут работать на базе нового поколения Google Tensor SoC. Компания показала нам свою заднюю часть, и хотя дизайн между Pixel 6 не изменился, сама панель камеры теперь сделана из полированного алюминия, который входит прямо в раму с обеих сторон, для более интегрированного вида.

У Pixel 7 две задние камеры, а у 7 Pro — три, поэтому в этом плане ничего не изменится. Ожидается, что устройства будут полностью анонсированы этой осенью вместе со с — Pixel Watch.

Pixel Watch это первые умные часы, разработанные Google с нуля, и предыдущая информация снова оказалась верной — они круглые, имеют куполообразный вид и будут поставляться с интеграцией Fitbit, поскольку Google владеет компанией Fitbit.

Это означает, что вы получите отслеживание фитнеса со статистикой, прогрессом и личными целями в фитнесе, непрерывное отслеживание сердечного ритма, а также отслеживание сна на базе Fitbit. Новое приложение Google Home также появится на Wear OS, позволяя легко управлять подключенными устройствами прямо с вашего запястья.

Также выяснилось что Google работает над планшетом Pixel. Планшет будет оснащен процессором Tensor. Как видите, рамки достаточно тонкие (для планшета), а фронтальная камера установлена ​​внутри одной из них. Также есть одна единственная камера на задней панели. Google утверждает, что это будет самый удобный планшет в мире.