Google научилась превращать наушники в сердечный монитор

Вчера компания Google опубликовала крайне занимательную исследовательскую статью, в которой рассказывается о новой экспериментальной технологии, которая может превратить существующие наушники с активным шумоподавлением в сердечные мониторы с помощью обновления программного обеспечения. Этот метод позволит Google обеспечить возможность отслеживать не только частоту сердечных сокращений, но и их изменения без необходимости задействовать дополнительные сенсоры или аппаратное обеспечение. По словам представителей Google, технология APG — это передовая акустическая система, которая отправляет сигнал с низкой интенсивностью ультразвука с помощью динамиков наушников с активным шумоподавлением и принимает эхо через микрофоны, находящиеся на наушниках.

Чтобы убедиться, что данная технология работает и способна выполнять поставленные задачи, компания даже построила математическую модель для анализа и преобразования этих ультразвуковых эх в показания частоты сердечных сокращений. Интересным является ещё и то, что эта технология может отслеживать сердечную активность даже тогда, когда в наушниках играет музыка, и когда тело занято физической активностью, например, бегом. При этом никаких ограничений в плане физиологии у технологии нет, так что пользоваться ею можно буквально постоянно. Вопрос в том, когда такие технологии будут реализованы и станут массовыми, но пока что есть ощущение, что это никому не выгодно в финансовом плане.
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